Acerbi Milan, colloqui tra l’agente del difensore e il Diavolo: i dettagli

Il Milan pensa a Francesco Acerbi: secondo Sky Sport il club rossonero starebbe parlando con l’agente del difensore

Il Milan pensa a Francesco Acerbi per la difesa. Secondo Sky Sport non è da escludere il centrale italiano come possibilità per rinforzare la difesa perché è italiano e per una questione di liste è importante.

Non un’alternativa a Botman (ormai a un passo dal Newcastle), ma soluzione a cui i rossoneri potrebbero anche pensare. Per ora ne hanno parlato solo con l’agente e non con la Lazio.