Acerbi: «Abbiamo vinto con carattere. Champions? Ci crediamo»

Acerbi ha parlato subito dopo il fischio finale di Lazio Spezia. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn. dopo il successo dei biancocelesti.

GARA – «Lo Spezia fa sempre un’ora di altissimo livello. La loro classifica dice tutto. Noi sapevamo i loro punti di forza, ma abbiamo cercato di vincerla in ogni maniera. Oggi abbiamo avuto anche un po’ di fortuna».

CONDIZIONI – «Ci sta però dopo le Nazionali non essere brillanti. Io comunque stavo bene, anche perché mi ero pure riposato in Nazionale, non avendole giocate tutte. Ma è ormale che, giocando così tanto, si paghi. Ma si è visto il carattere oggi».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Noi siamo lì e ci crediamo fino alla fine. Ce la metteremo tutto, anche perché abbiamo una partita in meno».