Acerbi vuole solo la Lazio: sul tavolo rinnovo e ritocco all’ingaggio

Inter e Chelsea su Acerbi. Il difensore, però, ha scelto la Lazio: pronti sia il rinnovo che il ritocco all’ingaggio

Acerbi vuole chiudere la carriera a Roma, con la maglia della Lazio addosso e l’Aquila cucita sul cuore. In questi ultimi giorni, il difensore è stato raggiunto dall’interesse di Inter e Chelsea, due squadre di grande blasone che non hanno comunque fatto vacillare le sue intenzioni. «No, grazie» è quel che ha risposto: Francesco vuole vedersi ancora tra i campi di Formello a giocare per i suoi compagni.



Il contratto del Leone biancoceleste – come riporta La Gazzetta dello Sport – scadrà nel 2023, ma la società è pronta a prolungarglielo con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio: passando dagli attuali 1,8 milioni a 2,5.