Acerbi suona la carica: «Al ritorno vogliamo lottare, daremo tutto!» – FOTO

Anche Francesco Acerbi ha voluto commentare la sconfitta della Lazio nell’andata degli ottavi di Champions contro il Bayern

Una partita che ha lasciato un segno nella storia biancoceleste per la sua importanza, anche se il risultato non sarà piacevole da ricordare. La Lazio ieri sera ha perso 4-1 in casa contro il Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Protagonista in senso negativo è stato anche Francesco Acerbi, che non ha retto all’arduo compito di marcare Robert Lewandowski ed è stato anche sfortunato, facendosi un autogol. Nel giorno dopo il match, però, ha voluto suonare la carica sui social in vista della prossima sfida. Sul suo profilo Instagram ha affermato: «Siamo scesi in campo con un obiettivo ambizioso, ma non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ci dispiace molto. Al ritorno vogliamo lottare ancora e vogliamo farlo a testa alta. Daremo tutto! Per voi e per la maglia, con onore».