Acerbi in uscita, il difensore è un’opzione per la Juventus

Acerbi può essere una pedina utile per la difesa della Juventus: la frattura con la Lazio sembra insanabile

La frattura con Acerbi non è più sanabile e la Lazio sta costruendo una nuova difesa su misura per Sarri, in cui il numero 33 non troverebbe più spazio. La cessione sembra complicata, visto il lungo contratto che lo lega ancora ai biancocelesti e l’ingaggio alto.

Come riporta La Stampa, l’ex Sassuolo potrebbe essere una buona pedina per la Juventus: con la partenza di de Ligt, i bianconeri sono alla ricerca di un’alternativa e Acerbi può essere una soluzione.