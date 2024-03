Acerbi Juan Jesus, Calcagno difende l'ex Lazio: «Uno di quelli che si spendono di più per il razzismo. Eviterei di...»

Acerbi-Juan Jesus, Umberto Calcagno, presidente AIC, ha difeso il calciatore dell’Inter ex difensore della Lazio: le dichiarazioni

Ospite a Radio Anch’io lo Sport, Umberto Calcagno ha parlato in questo modo dell’episodio di razzismo che ha visto protagonista ieri sera Acerbi, ex Lazio, e Juan Jesus in Inter-Napoli:

ACERBI JUAN JESUS – «Sono parole da condannare, ma si tratta di uno dei ragazzi che più si spende nel nostro mondo, per cui non vorrei strumentalizzare. Chi è esposto come calciatore ha maggiori responsabilità, ma ricordiamoci che i calciatori sono le persone che subiscono di più questi insulti e non certo dalla nostra categoria. Le parole di Juan Jesus credo che siano indicative, il fatto di essersi scusato subito e che siano state accettate. Il nostro mestiere ci dà grande responsabilità ma dobbiamo capire che quanto accade nel campo non devono avere giustificazioni ma se sono state accettate significa che il riconoscimento dell’errore c’è stato. Ripeto: da una persona che viene ritenuta un riferimento nei comportamenti».