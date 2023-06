Acerbi: «Halland? L’ho già battuto con la maglia della Lazio»

Acerbi, il difensore dell’Inter a pochi giorni dalla finale di Champions rilascia alcune dichiarazioni riguardo Halland

Ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato Francesco Acerbi il quale in attesa della finale di Champions contro il City ricorda il precedente incrocio con Halland con la maglia della Lazio

PAROLE – Mi ricordo di quella vittoria, il Borussia era una squadra forte ma noi abbiamo fatto un’ottima partita in casa. Haaland non è l’unico problema, il City ha Gundogan, De Bruyne e altri giocatori forti anche in panchina. Noi siamo in finale non per caso, siamo una squadra forte e ce la giocheremo, senza paura e con rispetto, dando qualcosa in più rispetto a tutte le partite che abbiamo giocato quest’anno