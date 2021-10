Acerbi, gioia social: «Grazie ragazzi» – FOTO

Acerbi ha fatto sentire la sua voce dopo la vittoria della Lazio sull’Inter: questa la sua gioia sui social

Francesco Acerbi è stato il grande assente di Lazio-Inter. Il difensore però ha manifestato la sua gioia per i tre punti attraverso i canali social.

«Grazie ragazzi», questa la frase scritta dal difensore per accompagnare una foto dei suoi compagni di squadra durante il match dell’Olimpico di oggi.

Il centrale salterà per squalifica anche la sfida con il Verona, ma dovrebbe scendere in campo giovedì contro in Marsiglia in Europa League.