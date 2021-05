Acerbi esulta sui social: «Potevamo farlo prima, ma vale lo stesso» FOTO

Francesco Acerbi, al termine della sfida tra Lazio e Parma, ha esultato sui social per la vittoria conquistata nel finale

La Lazio conquista una vittoria sofferta e quasi insperata all’ultimo secondo. I biancocelesti battono il Parma per 1-0 in una partita stregata, in cui la squadra è mancata soprattutto dal punto di vista mentale. Ad ogni modo, i tre punti sono arrivati e questo ci ha tenuto a sottolinearlo anche Francesco Acerbi sui social.

«Potevamo farlo prima, ma vale lo stesso 3 punti» ha detto il leone biancoceleste sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato una foto del match. Adesso testa al Derby, dove la testa è quello che conta di più.