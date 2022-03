Acerbi, una settimana tra derby e Nazionale

Francesco Acerby sarà tra i protagonisti del derby e vuole prendersi la scena anche in Nazionale, con gli spareggi ormai dietro l’angolo

Dopo un lungo infortunio, Francesco Acerbi è tornato a essere grande protagonista. Il difensore ha fornito due grandi prestazioni contro Cagliari e Venezia e ora è pronto per il derby.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, Ace avrà il compito di annullare Abraham. E questo per lui sarà solo il primo appuntamento di una settimana che può rivelarsi importante e fondamentale. Infatti, visto che Chiellini e Bonucci non sono al top, potrebbe essere lui a guidare la difesa nella Nazionale negli spareggi per il Mondiale. Insomma, l’attenzione è massima.