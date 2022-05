Acerbi saluta Chiellini: «Grazie Capitano, sei stato un esempio» FOTO

Giorgio Chiellini ha salutato la Juventus e tutti i suoi tifosi, nella gara contro la Lazio. Francesco acerbi lo ha omaggiato così

Anche Francesco Acerbi si è unito ai saluti per Giorgio Chiellini. Ieri – nella partita contro la Lazio – il Capitano della Juventus ha salutato i colori bianconeri e i suoi tifosi, oggi il difensore capitolino lo ha omaggiato con un messaggio:

«Grazie Capitano, sei stato un esempio in campo e fuori per tanti bambini che si vogliono avvicinare a questo sport. Hai messo in lacrime uno stadio intero e assistere alla tua ultima partita a casa tua è stato un onore».