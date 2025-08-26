Nuovo accordo in vista: la Lazio pronta a blindare uno dei suoi protagonisti, ecco di chi si tratta

In vista della nuova stagione, uno dei giocatori più seguiti in casa Lazio è Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, reduce da un’annata positiva che ha evidenziato le sue doti tecniche e tattiche. Arrivato dalla Juventus nell’estate 2023, Rovella ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel centrocampo biancoceleste, mostrando una buona gestione del possesso e una crescente capacità di lettura del gioco. Nonostante un inizio positivo, però, il giovane centrocampista dovrà continuare a migliorarsi per consolidarsi definitivamente come un pilastro della squadra.

Le incognite legate al suo futuro restano comunque molte. Il sistema di gioco di Maurizio Sarri, noto come “Sarrismo”, è incentrato su possesso palla, verticalizzazioni rapide e movimenti sincronizzati. Questo richiede una visione di gioco avanzata e una prontezza di riflessi che Rovella potrebbe dover perfezionare ulteriormente. Sebbene il primo anno sotto la guida del tecnico toscano sia stato un periodo di adattamento, il centrocampista ex Genoa dovrà fare un salto di qualità per diventare un punto fermo nel centrocampo laziale.

Secondo Tuttosport, la società avrebbe già messo a punto un piano per blindare il futuro di Rovella, proponendo un rinnovo contrattuale fino al 2030, estendendo così la scadenza di due anni. Questo potrebbe essere un chiaro segnale della fiducia che la Lazio ripone nel giovane regista, considerato cruciale per il progetto tecnico a medio-lungo termine. Tuttavia, al momento, le difficoltà amministrative e le normative vigenti impediscono la formalizzazione di nuovi accordi, e il rinnovo sarà affrontato nei prossimi mesi.

Il compito di Maurizio Sarri sarà quello di affinare ulteriormente le capacità di Rovella, in particolare nella verticalizzazione e nella lettura delle transizioni. Se il centrocampista riuscirà ad adattarsi alle richieste tattiche del tecnico, potrebbe diventare uno dei titolari imprescindibili della squadra. In caso contrario, potrebbe essere messo sotto osservazione per una possibile cessione o un prestito, ma questo dipenderà dalla sua evoluzione nel corso della stagione.