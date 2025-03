Accardi: «Milan-Lazio è una partita tosta. I biancocelesti funzionano bene, ecco perché»

Condividi via email

Giuseppe Accardi, procuratore sportivo, ha parlato così del match di questa sera tra Milan e Lazio a San Siro. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Giuseppe Accardi ha parlato così del match di questa sera tra Milan e Lazio:

PAROLE – «Il Milan? Se non trova serenità a livello dirigenziale e non ha una testa che funziona nel modo giusto avrà sempre problemi. Il problema del Milan non nasce dalla squadra. Milan – Lazio? Una partita tosta. A differenza del Milan la Lazio ha un ingranaggio dirigenziale che funziona bene».