Fabio Caressa ha deciso di confrontare Ciro Immobile e Tammy Abraham in un video su Tik Tok

In un video pubblicato su Tik Tok, Fabio Caressa ha deciso di mettere a confronto Ciro Immobile e Tammy Abraham. Il giornalista ha assegnato dei voti in base ad alcune caratteristiche: fisico, tiro, colpo di testa, tecnica e gol.

A fine video Caressa si accorge di aver dato un giudizio migliore all’attaccante inglese. Allora si corregge e aggiunge una nuova voce, la continuità: «È questo il punto di forza di Immobile. Non sarebbe giusto non inserirlo. Dieci a Ciro e 8 ad Abraham». Il bomber di Torre Annunziata chiude così con mezzo punto in più rispetto al suo rivale.