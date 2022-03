Abraham: «Doppietta al derby? Non avrei potuto chiedere nulla di più»

Tammy Abraham ha commentato la sfida tra Roma e Lazio, andata in scena oggi all’Olimpico. Queste le sue parole

DOPPIETTA – «Non ho parole, vedere cosa significa per tutti, per i miei tifosi è bellissimo. Non avrei potuto chiedere nulla di più della doppietta odierna, è fantastico».

ROMA – «Tutto questo è merito dei compagni e del mister, mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo momento, se siamo uniti si ottengono questi risultati. La Roma ha investito moltissimo su di me e voglio ripagarli».

GOL – «Sono ancora deluso per quel gol mancato, poteva essere una tripletta. Però non posso lamentarmi visto che ho fatto due gol e abbiamo vinto nel nostro stadio. Noi siamo la Roma».