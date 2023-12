Abodi sulla Superlega: «E' una competizione che deve essere vista...»

Abodi, il ministro dello Sport si esprime riguardo la questione legata al torneo che sta facendo discutere

A margine della visita al PaleCesari, il ministro dello Sport Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la Superlega, ecco cos ha dettoe

ABODI – «Deve essere colta come un’opportunità per migliorare quello che c’è. Se non si vuole la Superlega, non basta dire no. Ma occorre sempre migliorare il prodotto sportivo, quello calcistico, mettere sempre più al centro i tifosi, migliorando le infrastrutture, ma questo è un tema europeo e non soltanto nazionale. La Superlega, quindi, la considero come un’opportunità di riflessione e miglioramento dell’esistente»