Abodi ha parlato del caos che sta avvenendo alla Juventus e lancia l’allarme annunciando che non sarà l’unico club a rischio

Ai microfoni dell’Ansa ha parlato il ministro Abodi, il quale è intervenuto sul caos che regna in casa Juventus, sottolineando che non sarà l’unico club a rischio sanzioni.

PAROLE – «La situazione della Juve è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall’altra parte. Probabilmente la Juventus non è l’unica»