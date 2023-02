Abodi: «Le parole di Santoriello sono state inopportune»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha commentato le parole pronunciate da Santoriello: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sportface, Andrea Abodi ha detto la sua sul caso Santoriello:

«Il principio di responsabilità vale sempre. Non voglio sembrare uno che esprime giudizi, è evidente l’inopportunità, anche in momenti in cui ci si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio non istituzionale e non consono con il ruolo professionale che si svolge che ogni parola sarebbe superflua da parte mia».