Abodi: «Nuovo stadio? Per alcuni club il progetto è avanti mentre per la Lazio la situazione Flaminio è la seguente»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ministro dello Sport Abodi rilascia alcune dichiarazioni relative alla situazione dei nuovi stadi per i club italiani, e si sofferma in modo particolare sulla questione Flaminio per la Lazio. Ecco come stanno le cose per i biancocelesti

NUOVO STADIO – Parliamo con tutti. Alcuni sono più avanti come a Firenze, Cagliari, Bologna, Parma e Empoli. C’è anche Milano che si sta avviando verso una buona soluzione, Roma sta procedendo: il progetto dei giallorossi va avanti, la Lazio ha appena presentato un’idea progettuale sul Flaminio e sono previsti interventi sullo stadio Olimpico