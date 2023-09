Abodi: «L’audio Var darà modo agli scettici di non avere più sospetti»

Abodi, il ministro dello sport è intervenuto parlando del nuovo format di Dazn che farà ascoltare il dialogo con la sara Var

Intervenuto ai microfoni della Rai, il ministro dello sport Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il nuovo format di Dazn

PAROLE – Questa novità assoluta aiuterà tutti a non essere travolti dal senso del sospetto e del complotto con alcune squadre avvantaggiate rispetto ad altre. Tutto ciò che aiuta a comprendere ritengo che vada nella direzione della crescita culturale. È un’operazione interessante, anche dal respiro internazionale. In America questi dialoghi sono consolidati. Non soltanto per la parte sportiva, ma anche per la parte di racconto sportivo. Completa lo spettacolo e aiuta a renderlo più trasparente, più intellegibile, più comprensibile, più coinvolgente