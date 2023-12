Abodi: «Euro 2032? Anche a Roma si interverrà sullo stadio» Le parole del Ministro dello Sport

Intervistato dai microfoni di Tv Play, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato di Euro 2032:

«Il tema stadio lo dobbiamo affrontare per i cinque che dovranno ospitare gli Europei del 2032, cosa che si deciderà nel 2026. Ho sempre detto che non ci saremmo concentrati solo su quei cinque stadi, anche perché tre di questi sono pressoché decisi cioè Milano, Roma e Torino. Abbiamo tanti altri stadi da poter sviluppare e ci sono progetti in movimento a Parma, Bologna, Firenze, Cagliari e altri ne verranno. Se sarà necessario per i comuni che lo richiederanno ci sarà anche lo strumento commissariale«