Abodi: «D’Amico? Non ricordo di averlo visto mai triste» Le parole del ministro dello Sport

Presente ai funerali dell’ex Lazio Vincenzo D’Amico, il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha ricordato il Golden Boy rilasciando il suo pensiero a dei cronisti presenti.

LE PAROLE- Di D’Amico ho tanti ricordi e tutti col sorriso. Non ho mai visto Vincenzo rattristato, nemmeno quando avrebbe avuto motivo per esserlo in qualche momento della sua vita. Una persona fantastica, meravigliosa. E non sono le solite frasi di circostanza, perché con lui c’era simpatia, affetto stima, amicizia