Abbonati Tevere Top, la bella iniziativa della Lazio per i tifosi: i dettagli

I tifosi abbonati in Tribuna Tevere Top avranno la possibilità di scattare una foto con Olympia. I dettagli dell’iniziativa

La Lazio continua a promuovere iniziative per i suoi tifosi e, stavolta, la campagna è dedicata a tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento in Tribuna Tevere Top. Ecco i dettagli forniti dalla società tramite il sito ufficiale:

«Domani venerdì 2 dicembre e sabato 3 dicembre, questi abbonati potranno farsi fotografare insieme al nostro simbolo vivente, l’aquila Olympia, con il suo falconiere Juan Bernabé.

Queste indimenticabili foto potranno essere effettuate:

– venerdì 2 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 21:00 presso il Centro Commerciale Roma Est all’interno dello spazio antistante il Lazio Style 1900 Official Store;

– sabato 3 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nella piazzetta di via della Mercede, accanto al Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda 8A.

Sarà sufficiente esibire il proprio abbonamento di Tribuna Tevere Top per poter usufruire gratuitamente del servizio e scattare la foto con Olympia.

Vi aspettiamo!».