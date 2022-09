Abbonati Monte Mario Plus: ecco quando si potrà ritirare la maglia autografata￼

Rese note finalmente le modalità con le quali gli abbonati in Monte Mario Plus potranno ritirare la maglia autografata

Rese note le modalità con le quali gli abbonati in “Monte Mario Plus” potranno ricevere la maglia autografata del loro beniamino. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – «In occasione della partita Lazio-Verona, in programma alle ore 18 dell’11 settembre prossimo, i sottoscrittori degli abbonamenti “Monte Mario Plus maglia” riceveranno la maglia del giocatore prescelto, autografata e potranno assistere al riscaldamento della Prima Squadra nel pre partita da bordo campo. Invitiamo i sottoscrittori dell’abbonamento a contattare la società per indicare la maglia prescelta e per le indicazioni logistiche: [email protected]».