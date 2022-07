Abbonamento Lazio, un settore dedicato alla Polisportiva: i dettagli

Bellissima iniziativa per la campagna abbonamenti di quest’anno. Un settore sarà dedicato interamente alla Polisportiva

Infatti, come raccontato dal Corriere dello Sport, i Distinti Sud-Est dello Stadio Olimpico avranno dei prezzi più bassi rispetto a quelli prestabiliti, in quanto riservati agli atleti della Polisportiva capitolina. La speranza della società è che questo posso portare a riempire ulteriormente l’impianto in occasione dei match casalinghi.