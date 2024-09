Abbonamenti Lazio, un giorno alla chiusura TERZA fase: numeri in SALITA. E c'è un nuovo RECORD...

Abbonamenti Lazio, manca un giorno alla chiusura della terza fase di campagna abbonamenti: i numeri sono saliti e hanno raggiunto un record

Come riporta il Corriere dello Sport, i numeri di abbonamenti in casa Lazio hanno raggiunto quota 28.300. Numero salito negli ultimi giorni in cui, sfruttando la pausa nazionali, il club ha aperto la terza fase della campagna abbonamenti “One faith, one passion”. I tifosi hanno potuto approfittare dei vantaggi economici offerti dal possesso della tessera stagionale.

Non si tratta di un numero da poco: 28.300 si piazza al terzo posto, dietro alla scorsa stagione, nella quale si sono raggiunti i 30.333 abbonamenti, e alla prima stagione di insediamento del presidente Lotito (28.731). La campagna rimarrà aperta fino alle 23.59 di domenica 8 settembre.