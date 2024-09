Abbonamenti Lazio, CONTINUA la terza fase. In settimana APERTURA per queste gare

In casa Lazio continua l’acquisto degli abbonamenti per le partite di Serie A, mentre in settimana ci sarà una nuova apertura

Situazione abbonamenti in casa Lazio in osservazione. Continua la campagna “One faith, one passion” arrivata alla terza fase. Poco più di 28.300 gli abbonati sino ad ora, con la possibilità di acquistare fino alle 23:59 di domenica 8 settembre.

Intanto prossima settimana ci sarà il via per l’acquisto delle mini tessere dedicate alle gare casalinghe di Europa League. La prima, Lazio-Nizza, sarà il 3 ottobre alle 18:45. Le avversarie successive all’Olimpico saranno Porto, Ludogorets e Real Sociedad.