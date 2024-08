Abbonamenti Lazio, oggi è l’ultimo giorno per sottoscrivere le tessere: il dato aggiornato sulla quota raggiunta. Le ultime

In casa Lazio oggi è l’ultimo giorno disponibile per sottoscrivere un abbonamento anche se è possibile che vi sia una nuova riapertura nelle prossime settimane. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento sono 25.200 le tessere sottoscritte. E la campagna abbonamenti chiude alle ore 19:00.

Le 25.200 tessere sottoscritte sono un risultato di poco inferiore rispetto alle 28.400 che venne toccato il tredici agosto dell’anno scorso giorno della chiusura. Poi venne riaperta a settembre quando si raggiunsero la soglia dei 30.333, attuale record di abbonati dell’era Lotito.