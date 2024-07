Abbonamenti Lazio, prosegue la libera vendita: sold out la CURVA NORD e TEVERE PARTERRE LATERALE

Prosegue la campagna abbonamenti della Lazio: tutto esaurito in Curva Nord e Tevere Parterre Laterale: le ultime

Prosegue la campagna abbonamenti della Lazio fino alle 19.00 del 10 agosto con la vendita libera. Al momento sono andate tutte esaurite la Curva Nord dei biancocelesti e la Tevere Parterre Laterale.

Negli altri settori rimane invece aperta la vendita, con due tipologie di abbonamento: Classic, che include tutte le partite in casa del campionato più la prima all’Olimpico in Coppa Italia, e Global, che a tutte le partite in casa di Serie A e la prima di Coppa Italia aggiunge le prime quattro casalinghe di Europa.