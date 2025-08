Condividi via email

Abbonamenti Lazio ancora in crescita: si è toccata questa cifra. Nonostante i problemi extra campo i tifosi stanno rispondendo più che presenti

In un’estate complessa, segnata da un avvio di stagione incerto, dal mercato bloccato e da crescenti dissapori tra l’ambiente e la società, la tifoseria della Lazio lancia un segnale d’amore forte e inequivocabile. Nonostante le turbolenze e un clima di generale malumore, i supporter biancocelesti hanno risposto presenti, dimostrando ancora una volta una fedeltà che va oltre ogni difficoltà contingente. La campagna abbonamenti, anziché risentire del difficile contesto, procede infatti a gonfie vele, trasformandosi in una straordinaria dimostrazione di passione.

Nella serata di ieri si è toccata la notevole quota di 27.000 tessere staccate, un numero che avvicina sensibilmente l’obiettivo fissato dalla società. La soglia delle 30.000 sottoscrizioni, raggiunta nelle ultime due stagioni, è ormai nel mirino e ampiamente alla portata, considerando che la campagna chiuderà soltanto il prossimo 20 agosto. Questo flusso di fiducia non è solo un dato numerico, ma una vera e propria iniezione di entusiasmo per la squadra e l’ambiente.

L’analisi dei settori dello Stadio Olimpico offre un quadro dettagliato di questo supporto. La Curva Nord, cuore pulsante del tifo laziale, e i suoi annessi settori Distinti sono esauriti da tempo, confermandosi il motore trainante della campagna. Procede molto bene anche la vendita in Tribuna Tevere, mentre si registra un andamento più lento per quanto riguarda la Curva Sud e il relativo Distinto.

Tuttavia, il dato più significativo è la costanza: con una media sostenuta e regolare di circa cento nuovi abbonati al giorno, il popolo laziale sta costruendo, tessera dopo tessera, un muro di sostegno attorno alla squadra. Una risposta decisa e convinta, che mette in chiaro come, per i suoi tifosi, la Lazio venga prima di tutto.