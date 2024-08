Abbonamenti Lazio, nuovamente al via la campagna: il DATO aggiornato sui tagliandi venduti dalla società biancoceleste

Nella giornata di oggi, alle ore 12.00, la Lazio ha riaperto la campagna abbonamenti, mettendo in vendita anche i 300 posti in Curva Nord e i 300 in Curva Maestrelli ricavati dopo l’ampliamento. Come comunicato dalla società biancoceleste, è stata superata quota 27mila.

C’è tempo fino alle 23.59 di giovedì 22 agosto per sottoscrivere l’abbonamento ed il dato di tessere vendute è destinato a salire.