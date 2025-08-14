Abbonamenti Lazio ancora in aumento: quanto manca per il record di tessere. L’entusiasmo dei tifosi non viene tarpato dal blocco del mercato

A circa una settimana dalla chiusura definitiva della campagna abbonamenti, fissata per la sera di mercoledì 20 agosto, in casa Lazio si respira un’aria di entusiasmo e partecipazione che va oltre ogni aspettativa. Nonostante un’estate caratterizzata da un palpabile clima di contestazione verso la dirigenza, l’amore per i colori biancocelesti sta prevalendo, spingendo i numeri verso vette storiche. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le tessere sottoscritte hanno già raggiunto l’impressionante cifra di 27.900, un dato che proietta il club verso il podio delle migliori campagne abbonamenti dell’era Lotito.

L’obiettivo, ora dichiarato, è superare il record assoluto della gestione attuale, stabilito nella passata stagione a 30.333abbonati, sull’onda dell’entusiasmo per il secondo posto conquistato in campionato. Per raggiungere questo traguardo mancano poco più di duemila sottoscrizioni, un gap che appare colmabile nel rush finale. Il raggiungimento di questo nuovo primato avrebbe un sapore ancora più speciale, poiché dimostrerebbe una fedeltà incrollabile da parte del tifo organizzato e dei supporter, capaci di mettere da parte le tensioni con la società per sostenere la squadra di Maurizio Sarri.

A spingere l’acceleratore in questi ultimi giorni ci sono due fattori determinanti. Il primo è la natura perentoria della scadenza: a differenza degli anni passati, la società ha comunicato che non sarà prevista la consueta riapertura della campagna a settembre. Chi vorrà assicurarsi un posto fisso all’Olimpico per tutta la stagione ha quindi un’unica e ultima finestra di opportunità. Il secondo, e forse più potente, incentivo è il calendario. Alla quarta giornata di campionato, la seconda gara casalinga del girone d’andata, è infatti già in programma il derby contro la Roma, la partita più sentita dell’anno. L’abbonamento diventa così l’unica via per garantirsi la presenza in una sfida che si preannuncia già caldissima.

L’offerta, valida per 20 partite, include inoltre l’ottavo di finale di Coppa Italia, che si disputerà a dicembre contro la vincente della sfida tra Milan e Bari, aggiungendo ulteriore valore a una tessera che i tifosi laziali stanno dimostrando di desiderare più che mai.