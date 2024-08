Abbonamenti Lazio 2024/25, riparte UFFICIALMENTE la campagna: TUTTE le info utili

Abbonamenti Lazio, riparte ufficialmente la vendita: tutte le info utili sulla campagna per la stagione 2024/25. Il comunicato

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato la riapertura del campagna abbonamenti 2024/25.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, martedì 20 agosto, fino alle 23:59 di giovedì 22 agosto, riaprirà la campagna abbonamenti “One Faith, One Passion”. La nuova vendita, come già comunicato, includerà anche ulteriori 600 posti in totale, 300 in Curva Nord e 300 in Curva Maestrelli.