Abbonamenti Lazio stagione 2024-2025: iniziata la VENDITA LIBERA: i NUMERI

Abbonamento Lazio 2024-2025: è iniziata oggi la vendita libera dei tagliandi per la prossima stagione: i numeri

É iniziata la vendita libera degli abbonamenti della Lazio della stagione 2024-2025. Dopo i 17400 abbonamenti della prima fase, dopo la prima giornata di vendita sono 20300 le tessere staccate con la Curva Nord che va verso il tutto esaurito.

La vendita proseguirà fino alle 22.00 del 10 agosto, con due possibili opzioni: Classic, che include tutte le partite in casa del campionato più la prima all’Olimpico in Coppa Italia, e Global, che a tutte le partite in casa di Serie A e la prima di Coppa Italia aggiunge le prime quattro casalinghe di Europa League.