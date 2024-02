Abbiati e la Top 11 dei sogni: schierati tre ex Lazio. I dettagli sulla formazione ideale dell’ex portiere del Milan

Christian Abbiati ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare la sua formazione dei sogni. L’ex portiere del Milan ha scelto come modulo il 4-4-2. In porta Walter Zenga; in difesa da destra a sinistra Oddo, Nesta, Costacurta e Maldini; in mediana Brocchi, Gattuso, Pirlo e Ambrosini; davanti Inzaghi e Pato. Come allenatore ne ha scelti due: Zaccheroni e Ancelotti.

Nella top 11 scelta ci sono anche tre ex Lazio: Oddo, Nesta e Brocchi. Sul primo racconta che si sono conosciuti in Serie C ai tempi del Monza e sono amici da una vita. Nesta lo descrive come uno dei difensori italiani più forti. Per quanto concerne Brocchi, l’ex portiere del Milan lo ricorda per aver condiviso la camera in ritiro insieme a Gattuso.