Abbate: «Sarri a Formello ha strigliato la squadra, ha paura che con il Cagliari accada questo»

Abbate, l’opinionista ai microfoni di Radiosei è intervenuto in merito alla situazione della Lazio in vista del Cagliari

PAROLE – «Sarri striglia la Lazio. Ballottaggio Rovella-Cataldi, Isaksen verso la conferma… Oggi Sarri ha strigliato più volte i suoi in allenamento, ha paura che ci possa essere un nuovo calo mentale e fisico dei giocatori contro il Cagliari. Il tecnico vuole tenere alto il livello di attenzione. Stamattina molti giocatori sono apparsi stanchi, anche per questo mi aspetto qualche sorpresa di formazione domani. Penso che Lazzari, Gila e Patric siano sicuri del posto. Marusic dovrebbe esser confermato a sinistra. Rovella ha ancor un forte dolore all’inguine, è in ballottaggio con Cataldi. Guendouzi e Luis Alberto mezze ali. Vecino non è al meglio. Davanti do per scontato Isaksen e mi aspetto Immobile dal 1′. Pedro-Felipe altro ballottaggio. Il brasiliano avrebbe bisogno di riposare, ma Pedro non è in grande spolvero. Potrebbe quindi partire Felipe con staffetta annunciata»

«Proprio su Felipe Anderson, per il rinnovo ci sono delle riflessioni in corso. Dopo Salerno è stato congelato tutto il tema rinnovi, si vuole spronare Felipe a guadagnarselo questo prolungamento contrattuale, attraverso le prestazioni. Da una parte Lotito è innamorato del giocatore e lo rinnoverebbe subito. Dall’altra si sta riflettendo sulla probabilità che il ciclo sia finito e che anche lì davanti, fra gli esterni, possa avvenire una piccola rivoluzione»