Abbate: «Per Lazio Verona Tudor è in emergenza visto che...»

Abbate, il giornalista fa il punto della situazione della Lazio in vista della gara con il Verona rilasciando dichiarazioni a Radiosei

PAROLE – Castellanos l’ho difeso in questi mesi.

Per me è forte, anche se non è un goleador. Non sarà mai un attaccanti alla Immobile, è diverso. Ieri ha fatto una grandissima partita e non solo per i due gol. Tanto lavoro per la squadra, che piace tanto ai tecnici. E’ uscito da ieri molto molto affaticato. Con lui anche Vecino, Gila è out per il Verona insieme a Kamada e Lazzari. In questo momento ci sono tanti giocatori affaticati, anche per aver accumulato tanto lavoro con Tudor che ha metodi diversi rispetto al predecessore. Luis Alberto? Ieri per me ha fatto anche un grande secondo tempo. Tante giocate e tanta corsa. Le parole di Lotito sullo spagnolo nel pre partita sono per valorizzare il giocatore e avvertire le pretendenti

Mi auguro che Tudor venga accontentato sul mercato estivo. Ha detto ieri di volere giocatori adatti al suo gioco, com’è giusto che sia. Poi vedremo se verrà accontentato direttamente sui nomi o sulle caratteristiche. Per Tudor Isaksen deve ancora crescere a livello fisico. In vista della partita contro l’Hellas Verona, il tecnico potrebbe schierarlo. Anche perché Felipe Anderson non è scontato che ce la faccia. Zaccagni rientrerà per la panchina, non da titolare. La situazione in vista di sabato è abbastanza drammatica