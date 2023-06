Abbate: «Luis Alberto? Confermo l’offerta araba ma Lotito lo vuole tenere»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei fa il punto sulla situazione di mercato della Lazio soffermandosi su Luis Alberto

Ai microfoni di Radiosei interviene Abbate, il quale fa il punto della situazione riguardo il calciomercato della Lazio partendo da Luis Alberto

PAROLE – Confermo l’offerta dal Qatar, ma confermo anche che Lotito ha già detto di no ai 15 milioni proposti. La proposta di acquisto è stata presentata un mese fa ed è stata già valutata da Sarri e Fabiani. Lo siamo venuti a sapere adesso, ma è roba vecchia che ha già vissuto molti incontri. Si dovrebbero rivedere a breve, ma Lotito ha già promesso a Luis Alberto che appena va via Milinkovic gli verrà aggiornato l’ingaggio

Sarri non ha posto alcun veto a Lotito sulle cessioni, ma vuole assoluta chiarezza su chi resta e su chi va via e lo ha detto al Presidente nella riunione di giovedì scorso. Lotito dal canto suo è certo di trattenere Luis Alberto. Oggi c’è una riunione molto importante a Milano tra Zhang e Inzaghi proprio per parlare di mercato e Milinkovic è sul tavolo dei papabili, così come Frattesi.

Sarri ha detto che non vuole scommesse per la prossima stagione perché si va in Champions e ha detto chiaramente ai suoi collaboratori che vuole Frattesi, Berardi, Zielinski e Milik.

La mia sensazione è che questa sia una precisa strategia di Sarri: sa che non potranno arrivare tutti questi giocatori assieme, ma vuole sparare alto per ottenerne almeno due o tre di questi. Politano ad esempio gli è stato proposto dal suo staff ed è stato da lui rifiutato.

Ho molte più certezze che possa arrivare Berardi che Milik. Sull’attaccante si stanno facendo valutazioni cliniche: dare tre milioni l’anno a uno che potrebbe avere gli stessi problemi fisici di Immobile, non convince. Si preferisce pagare di più di cartellino (ad esempio per Simeone) e di meno di ingaggio.

Ovvio che questi nomi non arriveranno mai tutti assieme.

Per quanto riguarda la difesa, potrebbe rimanere Gila mentre non c’è alcuna intenzione di spendere nemmeno un euro per Pellegrini. O si va a rinnovo prestito, oppure si vira su un altro nome. La Lazio non spenderà 6 milioni per il terzino romano. Se si spenderanno soldi per il terzino, si andrà su Parisi