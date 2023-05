Abbate: «Lotito si sta muovendo per il nuovo ds. Giuntoli....»

Abbate, l’opinionista ha parlato ai microfoni di Radiosei riguardo il futuro ds della Lazio e non solo rilasciando queste parole

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale si sofferma sul ruolo di ds della Lazio visto che Tare è in scadenza di contratto, ecco le sue parole

PAROLE – Sul fronte DS ci sono i primi movimenti concreti. Questa è la notizia. Ha chiesto dei contatti, Giuntoli su tutti, anche se ormai sembra tardi. Sappiamo che il ds è vicino alla Juventus, ma De Laurentiis non vuole minimamente che vada ai bianconeri. Sarri lo aveva suggerito a Lotito tempo fa, con lui ha già lavorato a Napoli. Per Giuntoli è troppo tardi, però la notizia è che il presidente della Lazio si sta muovendo per cercare un altro direttore sportivo. Con Lotito mai dire mai, è sempre imprevedibile e può cambiare idea in 24 ore. Sullo sfondo c’è sempre la figura di Angelo Fabiani, già all’interno dell’organigramma della Lazio