Abbate: «La Lazio vuole ACQUISTARE un 2005 e i profili che PIACCIONO al club sono QUESTI tre»

Abbate, il giornalista fa la sua consueta analisi sulla Lazio soffermandosi in particolare sul calciomercato biancoceleste

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, il quale come di consueto fa il punto odierno sulla situazione attuale della Lazio parlando di mercato e non solo

PAROLE – La certezza assoluta è che la Lazio prenderà un classe 2005.

I profili che piacciono al club sono Fernandez-Pardo, Bellingham Jr e Vitor Roque che però, va detto, è un attaccante centrale che potrebbe entrare solo in caso di cessione di Castellanos. La scelta sul giovane è generata dalla difficoltà a sbloccare uno slot dalla lista degli over 22.

Pardo è un jolly offensivo, trequartista ed esterno che parte da sinistra. lui è in ballottaggio con un over 25, Laurientè. L’esterno del Sassuolo resta il primo obiettivo, ma la Lazio non ha nessuna intenzione di arrivare ai 15 milioni che vorrebbe il Sassuolo. Bellingham Jr è un trequartista che escluderebbe un’altra suggestione del momento, James Rodriguez. Per il colombiano non c’è una vera trattativa, ma solo valutazioni in corso dopo la proposta ricevuta. Per Jobe Bellingham, ieri, il suo club ha fatto sapere che è arrivata un’offerta di 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

La Lazio sta andando avanti con la condizione di cedere Cancellieri. Per adesso Lotito chiede un milione per il prestito e l’obbligo di riscatto, ma in corso d’opera le cose potrebbero cambiare