Abbate sul futuro di Sardo: «Dalla Lazio fanno sapere che si sta lavorando per blindarlo». TUTTI i dettagli in vista della prossima stagione

Un’ ottima stagione per la Lazio Primavera, a rubare l’attenzione sono state le prestazioni del centrocampista Jacopo Sardo. Il classe 2005, nominato come uno dei migliori giocatori della stagione, si è messo in grande mostra grazie alle sue qualità tecniche e fisiche. Motivo per cui la società biancoceleste si è messa al lavoro per cercare di blindarlo. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno lo rende un profilo appetibile per molte società, uno di quelli su cui puntare in ottica presente, ma soprattutto futura. Per fare il punto della situazione, ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate.

PAROLE– «Dalla Lazio fanno sapere che si sta lavorando per blindarlo con un contratto da apprendistato, un vincolo che può essere stipulato dai ‘non professionisti’, quando ricorrono alcuni requisiti ».