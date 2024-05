Abbate fa chiarezza: «Non esiste alcuna lista Tudor, mentre su Isaksen e Rovella dico questo»

Abbate, il giornalista del Messaggero fa il consueto punto della situazione sulla Lazio rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – Mandas, la cui Nazionale è pronto a convocarlo, giustamente il prossimo anno vuole giocare.

Ha bisogno di coltivare il suo talento giocando con costanza. Sarà la Lazio a decidere, anche in base alle offerte il destino della sua porta. Con Di Gregorio verso la Juve, si potrebbe inserire Mandas nella trattativa per Colpani ad esempio. Oppure rinnovare il greco e mandarlo in prestito continuando a puntare su Provedel. Insomma, le soluzioni sono tante e dipendono tanto dalle offerte che arriveranno per lui e per lo stesso Provedel



Tudor vuole tutti al 100%, questo è chiaro. Comincio a pensare che quell’intervento ai denti di Castellanos abbia veramente inciso nella scelta del tecnico domenica, contro il Monza. Non c’è nessuna ‘lista’ di Tudor. Non c’è stato un vertice. Ciò di cui si parla adesso, riguarda solamente chi gioca di più e chi di meno dal suo insediamento. Rovella? Mai bocciato da Tudor, anche se ha parlato dei miglioramento fisici che secondo lui dovrebbe fare. Certo che Lotito non sarebbe contento di non veder impiegati investimenti importanti come lui o lo stesso Isaksen