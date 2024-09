Abbate ELOGIA la Lazio: «La mano di Baroni si VEDE ma l’unica nota stonata di ieri è stato QUESTO giocatore»

Abbate, il giornalista analizza la vittoria di ieri con la Dinamo Kiev soffermandosi sulla prestazione della squadra

PAROLE – Al netto dell’avversario, una prestazione assolutamente convincente. La mano di Baroni si vede chiaramente, credo che quest’anno ci divertiremo a vedere la Lazio. Ci sono state 4 parate clamorose di Provedel, ma la Lazio non ha mai realmente sofferto. Buon segno il primo clean sheet della stagione. La fisionomia della squadra è chiara dal secondo tempo della gara contro il Milan. La ricerca dell’equilibrio prosegue, ma i miglioramenti sono chiari. La Lazio pressa forte e concede anche campo, credo che lì possa essere il vero margine di miglioramento. D’altra parte non credo che un atteggiamento più cauto in campo sia garanzia di migliori risultati. Meglio andare a tutta e divertirci con questa squadra

La nota stonata rimane Noslin, anche se paradossalmente è quello che conosce meglio Baroni. Sta pagando l’investimento pesante della Lazio su di lui. Patric, siamo in attesa. Dalla Lazio ancora non danno una risposta, c’è bisogno di tempo per capire l’entità del problema. Baroni parlava di problema tendineo, in realtà non è escluso possa trattarsi di un problema muscolare. C’è il rischio di rimanere con due soli centrali visto lo stop per Gigot. Per il francese non è solo una questione di contusione alla spalla, ma anche di un percorso programmata di ricondizionamento atletico non terminato