Abbate: «Nessuna offerta per Luis Alberto. Per Brandt novità importanti»

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha parlato ai microfoni di Radiosei del mercato della Lazio. Le sue dichiarazioni

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha parlato del mercato della Lazio ai microfoni di Radiosei, riportando alcune novità importanti su Luis Alberto e Julian Brandt. Ecco le sue dichiarazioni.

SU LUIS ALBERTO – «Luis Alberto ha forzato la mano con il suo comportamento, ma adesso si sta rendendo conto che il suo futuro sarà alla Lazio, perché anche se vuole essere ceduto non ci sono le offerte richieste dal club biancoceleste ed ha un contratto per altri 4 anni».

SU CORREA – «Correa ha manifestato la sua volontà, ma comunque si è comportato bene per sei mesi. Il suo agente sta cercando offerte in giro per trovare nuove sistemazioni, ma non ha mai mancato di rispetto nei confronti della società».

SU BASIC – «Per quanto riguarda i possibili acquisti, abbiamo diverse trattative in fase molto avanzata, ma finché non si sblocca l’indice di liquidità non si può concludere niente. Con Basic c’è l’accordo totale con il giocatore, ma non si può andare avanti con il Bordeaux perché l’acquisto non potrebbe essere ufficializzato».

SU BRANDT – «La trattativa col Borussia Dortmund per Julian Brandt potrebbe avere un’incredibile accelerata: il club tedesco, infatti, sembra pronto ad aprire al prestito secco con diritto di riscatto, che dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro. Il giocatore, poi, ha voglia di venire alla Lazio. Tuttavia, se prima non esce Correa l’acquisto non può andare avanti. In caso, potrebbe essere un sostituto anche per Luis Alberto, dato che può essere adattato come mezzala».