Abbate: «Contatto Lotito-L.Alberto, c’è un accordo. Frattesi? Troppa concorrenza»

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – Contatto Lotito-Luis, c’è un accordo. Troppa concorrenza per Frattesi, occhio a Loftus-Cheek”. La talent room è una cosa che ha costruito Lotito per andare a scovare talenti in giro per l’Italia e nel mondo. Ci stanno lavorando Picchioni, collaboratore di Sarri, ed altri addetti ai lavori. Paratici? Lotito lo ha sentito più volte nell’ultimo mese anche per avere un riscontro su alcuni giocatori a cui era interessato e che sono passati da lui. Milik su tutti. Il giocatore è stato chiaro con Sarri, gli ha detto che avebbe dato la priorità alla Juventus. Marcos Leonardo lo conosco poco, la Lazio lo segue da questo inverno. Simeone è un nome che rimane assolutamente nella lista, anche se il cartellino è salito almeno a 20. Chiaro che molto dipende dal futuro di Osimhen. La Lazio sta sondando tante piste per il ruolo di centravanti, ancora il campo non si è ristretto su un solo nome. In questo momento in ballo ci sono Simeone e Marcos Leonardo, mentre per Dia la Salernitana chiede oltre 30 milioni di euro

Contatto fra Luis Alberto e Lotito, l’accordo a 4 milioni c’è. Se dal Qatar dovessero arrivare 20 milioni di offerta per il cartellino, sarebbe il Presidente a valutare la situazione. Milinkovic? E’ l’alternativa per Inter e Juventus di Frattesi. Il centrocampista rimarrà un sogno per Sarri, quando la concorrenza è questa, è difficile competere.

Simone Inzaghi vorrebbe più Milinkovic, ma nell’incontro con Zhang gli è stato detto di voler evitare trattative estenuanti con Lotito. Frattesi inoltre, anche per età, rappresenta un investimento diverso. Per il centrocampo della Lazio è tutto un gioco a incastri. Non è un caso che Fabiani e Calveri stiano lavorando sulle cessioni, per avere chiarezza. Sarri vuole due mezze ali. Loftus-Cheek? Secondo me può riemergere, si è allentata la presa del Milan. Sono due estati che la Lazio può prenderlo, ma Lotito non ha mai sfruttato il decreto crescita. Va tenuto comunque in forte considerazione