Abbate a Radiosei: «Le parole di Tudor sono state chiare in conferenza e ha fatto benissimo» - Lazio News 24

Abbate, il giornalista del Messaggero commenta le dichiarazioni del mister in conferenza e rilascia a Radiosei queste considerazioni

PAROLE – E’ la prima conferenza che è degna di essere ascoltata integralmente. Tudor mi è piaciuto, ha espresso un opinione pesante. Il messaggio lanciato è importante, alla società e all’ambiente. E’ giusto che un club dia la carica, ma poi è pericoloso se l’obiettivo non è alla portata. Anche secondo Tudor il secondo posto della scorsa stagione era un miracolo. Per Tudor raggiungere l’Europa League è comunque un grandissimo risultato, chiaro che risponde in questo modo perché sembra obbligatorio arrivare in Champions. La percezione che ho è di una squadra viva, al netto dei risultati