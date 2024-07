Abbate a Radiosei: «La Lazio dopo la delusione Greenwood non andrà...»

Abbate, il giornalista fa il punto come di consueto a Radiosei sulla Lazio soffermandosi sull’ex Manchester

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale analizza la situazione in casa Lazio soffermandosi in particolare su Greenwood ormai del Marsiglia

PAROLE – Zaccagni e Castrovilli raggiungeranno Auronzo prima del match contro il Trapani.

Pedro ha parlato del suo ruolo con Baroni: non partirà come esterno, si accentrerà sulla trequarti. Tchaouna sta giocando a sinistra, chiaro che finora Baroni non ha avuto Zaccagni a disposizione. Credo che la Lazio non prenderà un altro giocatore a breve, verranno fatte delle valutazioni insieme al tecnico alla fine del ritiro. Anche il nome di Isaksen potrebbe tornare in ballo e non faccio un nome casuale. L’ipotesi dello scambio con Stengs potrebbe riprendere quota, ma al momento è tutto fermo

Laurienté? Mi risulta che il giocatore abbia dato il benestare per il passaggio alla Lazio. Non c’è stato nessun affondo, come detto, la Lazio potrebbe non accelerare adesso per l’esterno. Difficile comunque, una volta sfumato Greenwood, che la Lazio faccia un grande investimento per un titolare (di quel calibro, soprattutto)