A Spor – Domani l’incontro decisivo tra Lazio e Fenerbahce, poi Muriqi parte per la Capitale

Sta assumendo contorni rocamboleschi la telenovela Muriqi, ma l’attaccante kosovaro dovrebbe ricevere domani in giornata l’ok alla partenza per Roma.

Tempistiche davvero lunghe, quando servirebbe immediatezza e chiarezza sul mercato. Le trattative per il quinto della SPAL Fares e il centravanti del Fenerbahce Muriqi sono iniziate da un mese ed oltre, ma stentano a concludersi positivamente. Tuttavia, nelle ultime ore trapela grande ottimismo. Se nella giornata di ieri vi avevamo documentato la fissazione di un incontro tra domani e dopodomani per chiudere l’affare per l’esterno algerino (10 milioni ai ferraresi, occhio all’inserimento di Palombi), dalla Turchia arrivano oggi conferme per Muriqi. Il portale A Spor ha evidenziato come domani nel primo pomeriggio sia in programma l’appuntamento decisivo tra i due club per mettere nero su bianco e dare l’ok quindi al calciatore per partire alla volta della Capitale e poter così raggiungere la nuova squadra in ritiro. Questa volta non dovrebbero davvero esserci intoppi dell’ultimo minuto.