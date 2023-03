A.g Retegui: «Il suo futuro in Italia? I presupposti ci sono tutti»

A.g Retegui, il manager del giocatore italo argentino ha parlato del futuro del suo assistito accostato anche alla Lazio

Ai microfoni di TMW ha parlato il manager del giocatore del momento ossia Mateo Retegui, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito e sul suo futuro

RETEGUI – È venuto da noi in prestito con diritto di riscatto, è il leader del campionato argentino e così è arrivato fino alla Nazionale Italiana. Chissà che non possa essere un grande inizio per la sua carriera

FUTURO – Futuro in Italia? I presupposti per vederlo in Italia ci sono tutti… valuteremo il suo futuro con calma