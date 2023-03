A.g Krasniqi: «Ermal alla Lazio? Vi dico come stanno le cose»

A.g Krasniqi, il manager del giocatore del Cluj seguito dalla Lazio chiarisce la situazione che riguarda il suo assistito

Ai microfoni di Gazeta Sporturilor parla il manager di Krasniqi, il quale è seguito molto dalla Lazio per rinforzare la rosa di Sarri, e rilascia alcune dichiarazioni a riguardo

PAROLE – Non ha senso interferire con altri agenti, con discussioni sui trasferimenti con agenti che non sono autorizzati da noi. Solo io e il mio partner in Kosovo, il signor Kastriot Telaku, possiamo discutere di mercato, ma solo in estate.

Non ora a metà stagione. La situazione è semplice, dal nostro punto di vista. Ci sono squadre che monitorano Krasniqi nel grande calcio, ma lui è concentrato esclusivamente sul CFR Cluj. Gli agenti mi conoscono e sanno il mio numero di telefono. Possono chiamarmi se c’è un’offerta concreta e possiamo parlarne, ma senza dare nell’occhio. Ora il giocatore ha bisogno di tranquillità